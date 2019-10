La Vignetta Post Elezioni - Il Pd, dopo il voto, festeggerà Halloween... ma non con la zucca!

Le elezioni regionali hanno decretato un'altra storica sconfitta del Partito Democratico. Per la precisione la terza: la prima quella di Perugia nel 2014, la seconda alle politiche del 2018 (Terni, Foligno, Marsciano e Umbertide) e la terza quella del 27 ottobre quando per la prima dal 1949 ha vinto il centrodestra e civici capitanati da Donatella Tesei. Stavolta per il Pd, dunque, invece che festeggiare Halloween con la zucca tradizionale, è tempo del meno tradizionale "cetriolo". Di colore rigorosamente verde. Verde Umbria? No, verde Salvini-Lega. O almeno è quello che è si immaginato nella sua vignetta post-elezioni il nostro Giuseppe Pellegrini. (bnc)