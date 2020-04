La Vignetta di Pino Pellegrini | Decreto scuola: le nuove distanze imposte e quelle "dolorose" di una volta

Quando si tornerà a scuola? Neanche il Ministro sa rispondere a questa domanda. Per il momento, per la gioia dei genitori, si va avanti con le tele-lezioni da remoto. Ognuno a casa sua. Ognuno distante per evitare il contagio. Ma come ricorda il nostro Pino Pellegrini anche una volta esistevano le distanze in classe. E a pensarci bene forse erano anche più dolorose. Buona Satira a tutti!

