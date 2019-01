SPECIALE EUmbria - Cosa fa l’Europa per l’Umbria? Fondi per lavoro, ricerca e welfare

Articolo realizzato nell’ambito del Progetto FISE- Europe Direct Terni – Comune di Terni – Università di Perugia, con il cofinanziamento della Commissione Europea".

Questa è una domanda che ci si pone spesso: come contribuisce in concreto l’Unione europea al nostro quotidiano? In che forma i suoi aiuti arrivano fino a noi? Esistono tre appositi fondi con cui l’Europa aiuta le Regioni europee, in modi e quantità diverse a seconda del rapporto fra il loro PIL e la media UE, e questi sono:

Fondo di Sviluppo Regionale, con sostegno alle piccole imprese, alla ricerca e all’innovazione;

Fondo Sociale Europeo, che aiuta i cittadini a trovare lavoro, sostiene i gruppi sociali svantaggiati e rende i servizi più efficienti;

Fondo di coesione, destinato a quei Paesi con un PIL inferiore al 90% della media UE

Tutti e tre i fondi rientrano nella cosiddetta “politica di coesione”, il cui scopo è appunto quello di diminuire le disparità fra Regioni e garantire uno sviluppo territoriale sostenibile, a cui si aggiungono poi cofinanziamenti pubblici e privati. Parlando di Umbria, il suo ruolo nella questione fondi strutturali è tutt’altro che secondario. In primo luogo, la relatrice presso il Comitato delle Regioni (CDR) del parere sul futuro budget 2020-2027 destinato ai fondi strutturali è proprio la Presidente Catiuscia Marini.

“Le altre istituzioni europee impegnate nel negoziato devono tenere conto del punto di vista delle Regioni” – ha dichiarato la Presidente dopo l’approvazione in CDR del suo parere, lo scorso 8 dicembre – “la nostra voce deve essere ascoltata”. In secondo luogo, nel fondo per lo sviluppo regionale destinato all’Umbria è stato inserito nel 2017, in via eccezionale, un ottavo tassello chiamato “Asse terremoto”. A questo, pari a 56 milioni di euro, vanno ad aggiungersi altri sette Assi per un totale di circa 412 milioni di euro.

Grazie a questo ulteriore finanziamento si è potuto incidere su più ambiti, quali la tutela del patrimonio artistico e culturale, interventi di messa in sicurezza ed economia delle aree colpite dal sisma. Una parte di questo Asse (5 milioni di euro) è stata destinata alla ricostruzione della Basilica di San Benedetto di Norcia.

Il sostegno economico, ma anche la solidarietà dell’Unione europea sono dunque un fattore importante per lo sviluppo della nostra economia e ci toccano più da vicino di quanto noi crediamo; non da ultimo forniscono un sostegno alle popolazioni colpite dal recente sisma. Tutti i dettagli sui fondi delle politiche di coesione per l’Umbria sono consultabili qui.