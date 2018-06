Umbria, due nuovi Frecciabianca per il collegamento con Roma: contratto con Trenitalia

L'annuncio lo dà il vicepresidente della giunta regionale, Fabio Paparelli, con un post su Facebook. Dopo il Frecciarossa Perugia-Milano, nuovi collegamenti in arrivo per l'Umbria. Spiega l'assessore: "In arrivo i Freccia sulla direttrice Foligno - Spoleto- Terni -Roma in andata e ritorno".



E ancora: "La Giunta Regionale ha deliberato lo schema di contratto con Trenitalia per i collegamenti regionali. Nel contratto c’è scritto che le parti si impegnano a trovare soluzioni idonee ed efficaci per potenziare con due Frecciabianca che consentano di collegare Terni e Spoleto con Roma in orari compatibili con le necessità delle persone e delle imprese".