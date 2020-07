Addio a Pampanelli, il cordoglio del sindaco Romizi: "Un pezzo di storia della città di Perugia"

Al cordoglio della famiglia e della città per la recente scomparsa del 'compagno' Augusto Pampanelli si è unito anche Andrea Romizi, sindaco di Perugia che a nome dell'intera amministrazione comunale ha voluto dedicargli un pensiero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sindacalista, operaio e dirigente politico - si legge in una nota del Comune -, Pampanelli ha iniziato la propria attività all’interno della Perugina e poi in seno alla Cgil ed allo Spi (sindacato pensionati). Il sindaco e l’amministrazione si stringono attorno ai figli di Augusto Pampanelli, Daniele, Emiliano e Simone per la perdita di un uomo che, con il proprio impegno, ha contributo a scrivere un pezzo di storia della città di Perugia".