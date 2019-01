Umbria, allerta neve: la mappa dei Comuni che chiudono le scuole

Allerta meteo in Umbria per rischio neve. Il centro funzionale della Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità arancione a partire dalle 14 di oggi, martedì 22 gennaio, e fino alle 14 di domani, mercoledì 23 gennaio. Dopo l'emanazione dell'allerta meteo, diversi Comuni dell'Umbria hanno optato per la chiusura delle scuole domani.



Provincia di Perugia - In provincia di Perugia Foligno, Nocera Umbra e Città della Pieve hanno annunciato la chiusura delle scuole per domani.

Foligno: "Domani, mercoledì 23 gennaio, a Foligno saranno chiuse tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, per il rischio neve. Il provvedimento è stato adottato dal sindaco di Foligno, Nando Mismetti, con un’ordinanza. La decisione - per limitare la circolazione stradale e prevenire eventuali problemi e pericoli agli studenti e alla popolazione per il maltempo – si basa sull’ordinanza della Regione Umbria che prevede “Allerta Codice Arancione” (criticità moderata) per il rischio neve dalle 14 di oggi fino alle 14 di domani, 23 gennaio".

Nocera Umbra: "Il Sindaco Giovanni Bontempi comunica a tutti i cittadini che domani 23 gennaio le scuole di ogni ordine e grado del comune di Nocera Umbra resteranno chiuse a causa del maltempo".

Città della Pieve: "In considerazione del perdurare di condizioni meteorologiche avverse e della conferma del protrarsi delle precipitazioni nevose il sindaco ordina dalle ore 13:30 di oggi la chiusura della scuola secondaria di primo grado e per la giornata di domani 23 Gennaio 2019 la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Città della Pieve, salvo ulteriori proroghe".



Provincia di Terni - Qui la situazione è più complessa e continuano le ordinanze di chiusura delle scuole in diversi comuni, soprattutto nell’orvietano. Le ultime in ordine di tempo riguardano Porano, Castel Giorgio, Ficulle e Monteleone di Orvieto dove i sindaci hanno disposto la chiusura delle attività didattiche a causa della neve. I provvedimenti si aggiungono a quelli di San Venanzo, Parrano, Montecastrilli e Avigliano Umbro.

Notizia in aggiornamento