Il grande cuore degli umbri: crescono le associazioni di volontariato: ecco per cosa si battono

Il mondo del volontariato in Umbria continua a crescere sia come attivisti che come associazione. Nella relazione annuale delle organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato - approvato in Terza Commissione diretta dalla presidente Eleonora Pace - emerge che nel 2019 vi sono state 19 cancellazioni di associazioni a fronte di ben 54 nuove iscrizioni; il numero totale sale dunque a quota 626. Altre 7 sono ancora in fase di istruttoria.

Fra le 54 nuove iscrizioni, ben 46 afferiscono al settore attività sociali, orientate verso problematiche connesse a gravi patologie, verso la promozione e la tutela del diritto alla salute, all'assistenza di persone svantaggiate nell'ambito delle famiglie o delle istituzioni. Per il settore della protezione civile ci sono state 2 nuove iscrizioni, 1 nuova iscrizione nel settore della salvaguardia ambientale, 4 nuove iscrizioni per il settore attività culturali e artistiche e 1 per il settore attività sportive.