Umbria nella morsa del freddo, le previsioni: allerta della Protezione Civile per il ghiaccio sulle strade

Ancora un altro giorno di freddo, con temperature "minime in sensibile calo e diffusamente sottozero". Ecco le previsioni per domani, sabato 12 gennaio: "Durante la nottata - scrive Umbria Meteo in un aggiornamento su Facebook - solo il transito di qualche banco di nubi poco consistenti limiterà il calo delle temperature, quindi domattina saranno probabili estese gelate con temperature minime anche di molti gradi sotto zero".



E ancora: "In generale, comunque, domani sabato 12 gennaio, giornata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso, venti deboli inizialmente settentrionali poi occidentali".

Il centro funzionale della Protezione Civile dell'Umbria ha diramato per domani, sabato 12 gennaio, un'allerta gialla per "rischio ghiaccio" sulle strade dell'Umbria, relativa a tutte le zone della regione.