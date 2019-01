Meteo, le previsioni in Umbria: "Neve fino a fondovalle e freddo"

Le previsioni in Umbria per giovedì 10 gennaio e venerdì 11 gennaio redatte dal sito specializzato Umbria Meteo. Dal pomeriggio di oggi - si legge nel nuovo bollettino meteo - "cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse in Appennino, nevose fin sui fondovalle, nuvoloso o molto nuvoloso sull’Umbria centro occidentale ma scarso rischio precipitazioni. Temperature massime in calo. Venti moderati settentrionali in attenuazione".

In serata "molto nuvoloso o coperto con precipitazioni frequenti in Appennino, nevose fin sui fondovalle, possibili locali, brevi nevicate anche più ad ovest, specie sull’Umbria centro settentrionale. Durante le ore notturne successive tendenza a parziale miglioramento con attenuazione delle precipitazioni. Venti deboli o moderati nord orientali".