Meteo in Umbria, colpo di coda dell'estate: temperature estive fino a 34 gradi

Settembre come luglio. Quella di oggi, mercoledì 12 settembre, è una giornata decisamente calda, con punte di 34-35 gradi raggiunte in molte località dell'Umbria. Continua il colpo di coda dell'estate che - secondo quanto riporta il sito specializzato Umbria Meteo - potrebbe protrarsi per tutta la settimana.

Anche domani, giovedì 13 settembre, nonostante qualche locale addensamento, ma con scarso rischio di piogge, le temperature minime - spiega Umbria Meteo - saranno in aumento, mentre le massime in calo di circa tre gradi. Il rischio di possibili, isolati rovesci, saranno concentrati soprattutto nell’ Appennino e sud Umbria, “Poi - spiega il sito specializzato Umbria Meteo -ancora sole e rialzo termico ma con valori massimi più bassi di oggi”.

Fine settimana con il sole; tra venerdì 14 e domenica 16 settembre ci sarà "qualche locale addensamento soprattutto in Appennino ma scarso rischio piogge, temperature minime in lieve calo e massime in lieve aumento. Venti deboli prevalentemente occidentali".