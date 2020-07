Perugia, sostegno all'affitto: prorogata la scadenza del bando. Ecco a chi spetta e come chiederlo

I contraccolpi economici dell'emergenza coronavirus e la crisi acuita dalla pandemia hanno reso ancora più attuale l'emergenza case, con l'aumento delle famiglie bisognose e in difficoltà nel pagare il canone di locazione della propria abitazione. Una problematica che il Comune di Perugia cerca di contrastare con diversi strumenti, tra i quali c'è il contributo per il sostegno all'affitto "sulla base di quanto definito dalla Regione Umbria in merito ai requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, nonché le modalità e le procedure a cui devono attenersi i Comuni per la predisposizione dei bandi e delle graduatorie". E proprio di questi giorni è la notizia della posticipazione della la scadenza di presentazione della domanda alla data del 31 luglio 2020.

CHE COS'È - Il Fondo nazionale per la locazione prevede l'erogazione di contributi a favore di famiglie che pagano un canone di affitto oneroso rispetto al proprio reddito. Con Deliberazione n. 397 del 20 maggio 2020, la Giunta Regionale dell’Umbria ha ripartito il fondo tra i vari Comuni e ha confermato quanto già disposto dalla D.C.R. n. 755 del 20/12/1999.

DESTINATARI - Può presentare la domanda un solo componente del nucleo familiare che deve possedere i requisiti indicati dalla Regione Umbria e contenuti nell'Avviso Pubblico.

COME - Il modello di richiesta del contributo potrà essere compilato solo dall'intestatario della domanda. La domanda può essere presentata esclusivamente online accedendo con le credenziali SPID o con le credenziali del Comune di Perugia (se si è già registrati). L'importo del contributo verrà erogato in base a quanto calcolato dall’applicativo della Regione Umbria.

QUANDO - La domanda può essere presentata esclusivamente online fino al 31/07/2020.

Sostegno all'affitto: il bando del Comune di Perugia