Passignano, via gli alberi pericolanti e illuminazione al led: nuovo look per la passeggiata ciclopedonale

Via gli alberi pericolanti, pulizia e illuminazione al led. Così è stato rifatto il look alla passeggiata ciclopedonale dell’area ex Sai di Passignano sul Trasimeno, dove sono stati ultimati da pochi giorni i lavori volti a completare l’opera effettuata con i fondi ti avvenuta nel 2019.

È stato 'eliminato' così il tratto rimasto al buio posto nel viale di congiunzione tra la statate e la parte terminale della passeggiata, permettendo così ai cittadini e ai visitatori di raggiungere il paese in totale sicurezza usando il percorso ciclopedonale.