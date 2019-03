Umbria, intervento unico cambia la vita di una ragazza: volto ricostruito con la tecnologia 3D

Un intervento unico. L'equipe di chirurgia maxillo-facciale dell’Azienda ospedaliera di Terni, guidata dal dottor Fabrizio Spallaccia, ha effettuato, per la prima volta con tecnologia 3D, un complesso trattamento chirurgico di osteotomia mascellare-mandibolare e del mento per correggere una grave deformazione del viso in una donna di 28 anni.



La giovane paziente, proveniente dal Lazio, è stata operata il 19 febbraio ed è stata dimessa dopo quattro giorni di ricovero, iniziando un rapido recupero che migliorerà in modo decisivo, dal punto funzionale e sociale, la qualità della sua vita.“