Umbria, intervento delicatissimo su un paziente di 80 anni: aorta sostituita completamente

Sostituzione completa dell’aorta dopo debranching dei vasi del collo: è la terza volta in poco più di un anno che l’equipe di chirurgia vascolare dell’ospedale di Terni, diretta da Fiore Ferilli, esegue con successo questo complesso intervento con procedura mininvasiva endovascolare, confermando l’alto livello qualitativo e professionale che gli ha consentito di raggiungere importanti traguardi nel capitolo delle dissezioni e della traumatologia degli arti così come degli aneurismi, come nell’ultimo caso citato, relativo ad un uomo di 80 anni appena dimesso.

“La sostituzione completa con rivascolarizzazione del parenchima cerebrale, delle arterie viscerali e degli arti inferiori – spiega il dottor Fiore Ferilli - ha richiesto due interventi eseguiti nell’arco di tre mesi della durata di 5 giorni ciascuno. Si tratta di moderne procedure che sono state possibili grazie alla stretta collaborazione tra i chirurghi vascolari, i radiologi interventisti diretti da Giovanni Passalacqua e i cardioanestesisti dedicati diretti da Fabrizio Armando Ferilli, e grazie alla dotazione tecnologica di alto livello che la direzione aziendale sta potenziando da diversi mesi”.



Un parco tecnologico “che culminerà quest’anno – aggiunge il direttore generale Maurizio Dal Maso – con la realizzazione di quella che è una delle prime 20 sale ibride in tutta Italia, una moderna sala chirurgica e angiografica che consentirà interventi di alta chirurgia vascolare”.