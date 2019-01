Maltempo in Umbria, tanta pioggia e neve sopra i 600 metri di altezza: nel pomeriggio nuovi fiocchi, ecco dove

Tutti i valichi e le strade principali dell'Umbria sono transitabili: nevicate in corso nella zona di Conlfiorito, Somma e Fossato di Vico ma senza creare problemi dato che il piano neve è scattato in anticipo dopo l'allerta meteo. La neve in Umbria si è materializzata intorno ai 600 metri ma gli accumuli sono modesti. La pioggia invece ha superato i 20 millimetri. Sono stato corrette a ribasso le previsioni di nevicate intense... con accumuli anche di venti centrimetri.

"Non saranno nevicate - hanno scritto questa mattina i vertici di Umbria Meteo - abbondanti (le precipitazioni più abbondanti interesseranno l'Umbria sud occidentale, quelle meno abbondanti il nord della regione) ma oltre a delle imbiancate soprattutto nei fondovalle dell'Umbria centro settentrionale, in alcune aree collinari, anche del perugino meridionale, Trasimeno ed orvietano, gli accumuli potranno toccare i 5/10 cm, specie sopra i 400 metri di quota".