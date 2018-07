Meteo, le previsioni in Umbria: "Temperature fino a 35 gradi nel fine settimana, poi temporali e grandine"

Le previsioni per i prossimi giorni del sito specializzato Umbria Meteo: "Sull’Umbria, come anticipato, condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, solo tra oggi e domani giovedì 12 luglio, sarà possibile la formazione od il transito di locali nubi cumuliformi nel nord della regione in grado di scaricare isolati rovesci, anche temporaleschi, sull’Umbria centro meridionale il rischio precipitazioni sarà prossimo allo zero".



E ancora: "Tra venerdì 13 e sabato 14 luglio sole e temperature in aumento fin su valori sopra le medie del periodo, potranno quindi essere toccati nuovamente i 35°C nella conca ternana, da domenica 15 luglio instabilità atmosferica di nuovo in aumento".

Tra lunedì 16 e giovedì 19 luglio, invece, "è attesa una debole o localmente moderata instabilità atmosferica con rovesci sparsi e locali temporali prevalentemente pomeridiani, in qualche caso questi fenomeni potranno risultare anche intensi con precipitazioni a carattere di nubifragio e grandinate. Le temperature massime scenderanno anche su valori inferiori alle medie del periodo, specie tra martedì 17 e giovedì 19 luglio, venti deboli o moderati prevalentemente occidentali con raffiche durante le fasi temporalesche. Probabile ritorno del sole del caldo nel fine settimana tra sabato 21 e domenica 22 luglio".