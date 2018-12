Umbria nella morsa del freddo, temperature sotto lo zero. Le previsioni

La morsa del freddo e Umbria sottozero. Ecco la mappa delle temperature riportata da Umbria Meteo in un aggiornamento Facebook di oggi, mercoledì 19 dicembre: "Mattinata che inizia con temperature sotto gli zero gradi un po' su tutta l'Umbria con gelate anche intense, -8 gradi a Colfiorito, -7,5 gradi a Cascia ma valori compresi tra -3,5 e -4 gradi in Altotevere ed a Nocera Umbra, -3 gradi sullo spoletino ed eugubino gualdese, -2 /-3 gradi nel fondovalle perugino, in alta valle Umbra sul Trasimeno, -1 /-2 gradi a Terni, orvietano e media valle del Tevere".

E ancora: "Una nuova perturbazione atlantica - scrive Umbria Meteo - sta sopraggiungendo da ovest, nubi in aumento quindi ma piogge sparse soprattutto tra la tarda serata odierna e la prima mattinata di domani giovedì 20 dicembre, neve a quote medio alte".

Ecco le previsioni per domani, giovedì 20 dicembre: "Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, nevose a quote medio alte. Migliora da ovest in tarda mattinata. Temperature minime in aumento. Venti deboli o moderati sud occidentali".

Nel pomeriggio "cielo inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso con nubi più intense a ridosso dell’Appennino ma senza precipitazioni significative, nel corso del pomeriggio schiarite in avanzamento da ovest. Temperature massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli sud occidentali".

In serata "poco nuvoloso o nuvoloso con formazione di nebbie e banchi di nubi basse. Durante le ore notturne successive nebbie e nelle valli, banchi di nubi basse sull’Umbria centro settentrionale, sereno o poco nuvoloso sull’Umbria meridionale. Venti assenti o deboli meridionali".