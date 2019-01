Meteo, le previsioni: "In Umbria torna la neve, domani temperature giù di 4 gradi"

Aggiornamento via Facebook di Umbria Meteo per i prossimi giorni. Ecco le previsioni del sito specializzato per il fine settimana e lunedì 21 gennaio: "Giornata odierna - scrive Umbria Meteo - caratterizzata da correnti miti ed umide da sud/sud ovest, con molte nubi su tutta la regione e piogge sparse, accumuli massimi poco superiori ai 10 mm mentre in alcuni casi il pluviometro non si è praticamente mosso. Segnaliamo precipitazioni anche a carattere di rovescio, in Altotevere anche grandine di piccole dimensioni".



E ancora: "Oggi comunque, soprattutto in quota, abbiamo raggiunto le temperature più alte del periodo, nelle prossime ore si scende, domani sabato 19 gennaio alle 17 dovremmo registrare circa 3°C/4°C in meno di oggi, con tramontana, molte nubi e qualche locale pioggia, neve che scenderà lungo l'Appennino fin sui 500/700 metri di quota, migliora in serata".



Domenica 20 gennaio "molte nubi fin dal mattino ma generalmente poco consistenti, solo in serata o forse addirittura a partire dalle prime ore di lunedì 21 gennaio nuvolosità più consistente con prime piogge sull'Umbria occidentale, quota neve compresa tra i 700 ed i 1000 metri (da confermare)".