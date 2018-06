Meteo, le previsioni in Umbria: l'estate recupera terreno, temperature sopra i 30 gradi

L'estate recupera. Ecco le previsioni del sito specializzato Umbria Meteo per i prossimi giorni: "Sull’Umbria prevalenza di sole con poche nubi nella giornata odierna, temperature poco sotto le medie del periodo con sensazione di fresco acuita da vivaci venti settentrionali. Domani mercoledì 27 e giovedì 28 giugno nubi in aumento, più intense in Appennino e nel sud della regione dove saranno possibili anche locali, deboli piogge. Temperature in lieve aumento, venti ancora moderati settentrionali in lenta attenuazione".

E ancora: "Sull’Umbria prevalenza di sole già da venerdì 29 giugno ma soprattutto tra sabato 30 giugno e lunedì 2 luglio si apprezzerà un clima tipicamente caldo estivo con temperature in aumento fin oltre 30°C, punte di oltre 35°C nel ternano, venti deboli inizialmente settentrionali poi meridionali".