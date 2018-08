Meteo, le previsioni in Umbria: "Ancora temporali, ma l'estate non è finita... "

Ecco le previsioni di Umbria Meteo per i prossimi giorni: "Sull’Umbria nubi in aumento nelle prossime ore con rovesci sparsi e locali temporali dal pomeriggio odierno (25 agosto) fino al primo pomeriggio di domani domenica 26 agosto poi avanzeranno da nord ovest ampi rasserenamenti".



E ancora: "I temporali, seppur non diffusi, potranno anche risultare intensi anche se generalmente di breve durata. Inizialmente più probabili sul nord della regione poi sul sud. Temperature in calo di circa 8°C anche sulla nostra regione, venti deboli o moderati sud occidentali fino alla prossima nottata, poi settentrionali in temporanea intensificazione".

Secondo il sito specializzato "sulla nostra regione le giornate di lunedì 27 e martedì 28 agosto saranno caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento, prima le massime poi le minime, venti deboli o moderati settentrionali in attenuazione".



Tra mercoledì 29 e giovedì 30 agosto "ancora anticiclone con attivazione di correnti più miti ed umide sud occidentali, prevarrà ancora il sole ma avremo qualche nube in più e temperature massime su livelli quasi simili ai livelli attuali. Possibile nuovo aumento dell’instabilità atmosferica pomeridiana con temperature massime in lieve calo da venerdì 1° settembre, da confermare".