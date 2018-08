Meteo, ancora temporali in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Ancora temporali e pioggia in Umbria. Ecco le previsioni per i prossimi giorni della Protezione Civile: "Giovedì 23 agosto sereno o poco nuvoloso in mattinata, sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio. Possibilità di isolati rovesci soprattutto sull'Appennino. Venti deboli di direzione variabile e temperature stazionarie o in lieve aumento".



Venerdì 24 agosto "sereno o poco nuvoloso in mattinata. Aumento della nuvolosità nel pomeriggio associata a locali precipitazioni temporalesche. Venti deboli da sud-ovest e temperature: stazionarie".

E nel fine settimana ancora temporali e piogge: "Peggioramento sabato e domenica con rovesci e temporali. Sensibile calo delle temperature".