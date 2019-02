Umbria in lutto, è morto il professor Massimo Montella: "Una mente illuminata"

Umbria in lutto per la morte del professor Massimo Montella. La presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, affida a una nota ufficiale di Palazzo Donini il suo messaggio di cordoglio: "Ho appreso con grande dispiacere della morte del professor Massimo Montella che ha diretto per anni gli uffici del Servizio per la conservazione e valorizzazione dei Beni culturali della Regione Umbria, mente illuminata nel panorama culturale non solo della nostra regione, ma a livello nazionale e internazionale”.

Ecco chi era il professor Massimo Montella, figura di riferimento a livello internazionale: “Il professor Montella - spiega la Regione Umbria - , ordinario di Economia e Gestione dei Beni culturali all’Università di Macerata, negli anni in cui ha diretto gli uffici della Regione Umbria, ha progettato e organizzato in rete regionale i musei dell’Umbria. E proprio grazie all’introduzione del concetto di ‘sistema museale regionale’ che la Regione Umbria ha raggiunto risultati tra i più avanzati e completi sul territorio nazionale. Una grande innovazione che ha permesso all’Umbria di utilizzare la carta del ‘patrimonio museale’ come fattore caratterizzante della propria politica negli atti di contrattazione europea”.

E ancora: “Nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari e anche a tutti i suoi più stretti collaboratori che hanno avuto il privilegio di formarsi e collaborare sotto la sua guida a studi e pubblicazioni di lustro internazionale, mi fa piacere ricordare il suo lavoro lungimirante che ha fatto scuola in tema di economia e gestione dei beni culturali”.