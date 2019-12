Mondo della musica in lutto: è morto Mario Guidi, il padre del musicista Giovanni

Mondo della musica umbra in lutto: è morto Mario Guidi, padre del musicista umbro Giovanni Guidi. Ad annurciarlo è il figlio, con un post su Facebook: "Questa mattina papà se ne è andato. È stata una grande sorpresa. Ma a pensarci bene, non potevamo che essere tutti certi che sarebbe riuscito a non soffrire per niente. Esattamente come desiderava". I funerali, prosegue il post, ci saranno domenica alle 15.30 alla chiesa di Sterpete a Foligno.

E anche Umbria Jazz è in lutto: "Una triste notizia - si legge nel post di cordoglio su Facebook - : è morto Mario Guidi, padre del musicista Giovanni Guidi. Ci ha lasciati un amico e un grande appassionato di musica. Stringendoci attorno al dolore della famiglia, lo vogliamo ricordare come ha voluto il figlio Giovanni. Le note di UJWinter lo accompagneranno nel suo ultimo viaggio Ciao Mario, che la terra ti sia lieve".