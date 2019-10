Umbria Jazz fa bene a commercio e strutture ricettive: lo studio

Gli effetti positivi di Umbria Jazz sulle attività commerciali stanno nei dati che lo studio della Fondazione, in collaborazione con il corso di laurea in Economia del turismo, Confcommercio, Federalberghi e Fondazione Cassa di Risparmio, evidenzia per il 2019.

Dai questionari somministrati ai commercianti del centro storico, emerge che per il 79,1% di loro il fatturato è variato in maniera positiva, di per il 26,4% è cresciuto tra il 20 e il 40%. Il 30% di bar, gelaterie e pasticcerie ha avuto una crescita compresa tra il 20 e il 40%, incremento della stessa misura per il 50% delle tabaccherie, pub e paninoteche, nel 75% dei campioni, sono cresciute di una percentuale superiore al 40.

Umbria Jazz è l'evento che per i commercianti del centro storico fa registrare la maggiore addizionalità delle vendite, pari al 71,1% tre il 2018-2019, in flessione rispetto al 2017-2018 quando toccava il 75%.

Per quanto riguarda le strutture ricettive, il 45,5% di quelle del centro storico hanno visto aumentare l'occupazione delle camere di oltre il 40%, per quelle nelle immediate vicinanza, la stessa crescita ha interessato il 63,6%, mentre in periferia questo incremento interessa il 46,2% delle strutture. La migliore performance ha riguardato gli hotel 3 stelle, con oltre il 40% di crescita per il 67%.

Cresce del 143% rispetto al 2018, il numero delle presenze alla Galleria Nazionale in questo periodo (8319 contro 3429) che corrisponde al 113% in più rispetto al periodo precedente, del 16% (2447 contro 2110) il Pozzo etrusco e del 25% (341 contro 273) Palazzo Sorbello.