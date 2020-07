Umbria Jazz, quattro concerti ad agosto. Romizi: "Sogno di mezza estate, un grande risultato"

"Piazza IV Novembre avrà ancora il suo palco". Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, esulta per i quattro concerti di Umbria Jazz ad agosto: "Anche questa estate - scrive su Facebook - , nonostante la cancellazione di UJ 2020 per i motivi che tutti conosciamo, il vento del jazz tornerà a soffiare su Perugia".

E ancora: "Dal 7 al 10 Agosto andrà in scena Jazz in August, uno spin-off, si può dire, della tradizionale kermesse, una piccola grande rassegna curata da Umbria Jazz che terrà accesa la luce della musica in città. Quattro giorni di note, quattro giorni di jazz con al centro alcuni fra i nomi più importanti del panorama jazzistico italiano".

Per il sindaco di Perugia "Questo è un grande risultato raggiunto grazie all’impegno e alla volontà in primis degli organizzatori di UJ e poi di tutti i soggetti coinvolti nella costruzione di questo sogno di mezza estate".