Umbria Jazz, niente Lenny Kravitz nel 2021: "Le date del tour non saranno riprogrammate"

Niente Lenny Kravitz a Perugia, per ora. "Lenny Kravitz ha ufficializzato questa mattina con un messaggio postato sui suoi canali social che i concerti programmati per questa estate 2020 e poi sospesi non verranno riprogrammati al 2021", scrive Umbria Jazz su Facebook. E ancora: "L’incertezza generata dall’ancora forte impatto del Covid19 sul mondo fa si che Lenny preferisca al momento non riprogrammare le sue date europee". I biglietti "verranno rimborsati secondo la normativa vigente", scrive il Festival.

Questo il messaggio postato da Lenny Kravitz: "A tutti i miei amici in Europa: mi spiace comunicarvi che le date del mio “Here To Love” tour al momento non saranno riprogrammate a causa dell’impatto del Covid19 in tutto il mondo. Non vedevo l’ora di venire a suonare e a celebrare la vita con voi ma al momento è importante assicurarsi che tutti voi, cosi come la mia band e il mio crew, rimaniate al sicuro e in salute. Spero di tornare presto da voi e di trovarvi al sicuro. Siamo tutti la stessa cosa. Stiamo insieme and Let Love Rule".