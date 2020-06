Umbria Jazz, colpo di scena: l'annuncio ufficiale, progetto per quattro concerti ad agosto

Colpo di scena e un annuncio ufficiale, quattro concerti di Umbria Jazz ad agosto in piazza IV Novembre. "La Fondazione Umbria Jazz è infatti al lavoro insieme alle autorità locali per tornare il prima possibile on stage", scrive Uj. E "ci sono già progetti che, se le condizioni sanitarie e di sicurezza lo permetteranno, faranno nuovamente risuonare le note del jazz".

In particolare "nelle giornate del 7-8-9-10 agosto, a Perugia, con il meglio del jazz italiano, e da ottobre con la stagione 2020/2021 del Jazz Club Perugia, cha dall’anno scorso rientra tra gli eventi targati UJ. Questo non compensa ovviamente la cancellazione del festival estivo, ma è un primo passo verso una nuova normalità".

Il coronavirus, spiega ancora Umbria Jazz, "ha cancellato l’intera stagione estiva dei concerti, inclusa Umbria Jazz. Annullare il festival è stata una decisione difficile ma inevitabile proprio per l’essenza stessa del festival: una festa della musica con i alcuni tra i più importanti musicisti, non solo jazz. Le norme sul distanziamento sociale e le cancellazione di tutti i tour estivi hanno fatalmente portato a questa scelta. Nella storia di Umbria Jazz si sono già verificate interruzioni traumatiche, negli anni ’70 e ’80, ma la manifestazione si è sempre ripresentata al proprio pubblico più forte di tutte le avversità. E lo farà anche questa volta. Infatti la musica non può, e non deve, fermarsi".