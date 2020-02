Umbria Jazz accordo con Radio Mediaset, Tesei: "Un'ulteriore azione di promozione dell'evento e di tutto il territorio"

Umbria Jazz 20 suonerà sulle emittenti del Gruppo Radio Mediaset. Il gruppo vanta il 17.9% di ascoltatori nel quarto d’ora medio e il 37,0% di ascoltatori nel giorno medio e comprende Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio. L’accordo triennale con Umbria Jazz prevede una comunicazione declinata sulle sue cinque emittenti insieme alla presenza dei suoi conduttori sui diversi palchi. Alla firma dell’accordo ha partecipato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, insieme – tra gli altri - al sindaco di Perugia, Andrea Romizi.

“Umbria Jazz – ha dichiarato la presidente Tesei – è un festival di estremo valore artistico che va anche oltre la sua indiscussa importanza musicale. Chi viene ad ascoltare la straordinaria musica di Umbria Jazz, infatti, può anche godere delle bellezze di Perugia e di tutta l’Umbria, terra ricca di cultura, luoghi meravigliosi, un patrimonio artistico, architettonico ed ambientale unico, ed anche eccellenze enogastronomiche”.

“Per far sì che le cose funzionino – ha aggiunto Tesei - è fondamentale la passione; passione che tutti coloro che partecipano all'organizzazione di questo evento mettono con grande dedizione. Dunque, l’accordo sottoscritto oggi con Mediaset rappresenta una ulteriore azione di promozione sia di Umbria Jazz sia della regione tutta. Così come è altrettanto significativo il fatto che Radio Monte Carlo, una emittente di enorme prestigio per la sua qualità artistica e della proposta musicale, sia stata scelta – ha concluso la presidente - come ‘la radio ufficiale’ del festival”.

Radio Monte Carlo assume la titolazione di Radio ufficiale, mentre Radio Subasio si concentrerà essenzialmente sulla valorizzazione del territorio nel quale opera e nel quale è punto di riferimento e Virgin Radio sarà protagonista quando il cartellone si farà più rock, anche attraverso lo spettacolo di Massimo Cotto e Alteria “Rock & Talk”, in programma il 17 e 18 luglio.

“La firma di questo felice accordo – ha dichiarato Paolo Salvaderi, amministratore delegato di RadioMediaset - si inserisce in un processo di sviluppo delle nostre attività legate ai Festival e agli artisti che supportiamo, basti pensare a Mika, il tour del quale seguiamo con la nostra R101, e a Lenny Kravitz, che insieme a Virgin Radio accompagniamo nelle sue date italiane. Dopo avere legato nome e iniziative delle nostre emittenti alle maggiori rassegne italiane, con enorme piacere intendiamo legarci indissolubilmente alla manifestazione che più di tutte condivide con la nostra Radio Monte Carlo il medesimo Dna. Un Dna fatto di attenzione alla musica di qualità e ai piaceri della vita. L’Umbria e la città di Perugia sono per noi un territorio molto importante cui ci sentiamo legati in modo particolare perché – ha concluso -culla e bacino di ascolti di Radio Subasio, la radio locale con i numeri da network”.