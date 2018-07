Umbria Jazz 2018, si parte: 250 concerti ed eventi fino al 22 luglio, il programma della prima giornata

Con il via dei concerti no stop all'aperto e gratuiti, inizia domani 13 luglio l'edizione 2018, che si concluderà domenica 22 dopo oltre 250 eventi

Il clou della prima giornata di festival sarà alle 17 al Morlacchi: I "Caraviaggianti" è una produzione originale di Tadaam che sarà presentata in anteprima a Umbria Jazz. È stata ideata da Rita Marcotulli che ne ha scritto anche le musiche, eseguite dalla stessa pianista romana con una band di eccellenti musicisti di diverse nazionalità: la giapponese Mieko Miyazaki, il messicano Israel Varela, il norvegese Tore Brunborg, il franco-algerino Michel Benita, gli italiani Michele Rabbia, Marco Decimo. I testi sono di Stefano Benni. Regia e Visual Designer di Karmachina. Si tratta dunque, più che di un concerto, di un lavoro multimediale in cui musica, parole, immagini concorrono a creare visioni e suggestioni attorno alla figura e ai capolavori del Caravaggio. Un'opera che, attraverso strumenti e arie, si muove in modo trasversale e liberamente attraverso il jazz, la musica classica e quella contemporanea, l'elettronica. Un omaggio all'arte di un genio e nello stesso tempo all'arte italiana. Sempre nella mattinata di domani, alle 11, i il progetto sarà presentato dai protagonisti presso la libreria Feltrinelli in Corso Vannucci

In serata all’Arena l’atteso incontro con Quincy Jones: per celebrare gli 85 anni di questa icona della musica Umbria Jazz ha organizzato uno spettacolo che è anche una festa di compleanno. Sul palco si alterneranno, presentati dallo stesso Jones, grandi artisti che in passato hanno lavorato con lui: la star della canzone americana Patti Austin, i virtuosi della vocalità jazz Take 6, Dee Dee Bridgewater, un grande della musica brasiliana, Ivan Lins, Noa,, Alfredo Rodriguez e Pedrito Martinez. In più, ci sarà come ospite speciale Paolo Fresu. Dietro a loro, con gli arrangiamenti originali di Quincy Jones, la Umbria Jazz Orchestra diretta da John Clayton con Nathan East & Harvey Mason. A concludere la giornata le jam session da Cesarino.