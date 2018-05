Umbria Jazz 2018, tutti i concerti gratis in Piazza IV Novembre e ai giardini Carducci: il programma

Una tradizione rispettata anche nel 2018. Swing, blues, rock, funk, soul fino alle più pure tradizioni di New Orleans come lo zydeco, e altro ancora. Musica godibile e accessibile anche per i non specialisti e per chi vuole solo rilassarsi e godersi la vacanza a Perugia.

Questo si ascolta dai palchi del centro storico in Piazza IV Novembre e ai Giardini Carducci tutti i giorni, da mezzogiorno fino delle ore piccole senza soluzione di continuità. Sono circa centoquaranta i concerti gratuiti che restano un tratto distintivo del festival: Umbria Jazz nacque quarantacinque anni fa come un evento gratuito e itinerante per le piazze dell'Umbria e anche dopo la ripresa, nel 1982, conservò l'idea di fondo che Umbria Jazz dovesse essere aperta a tutti.

