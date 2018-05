Umbria Jazz 2018, i concerti all'Area Santa Giuliana: dai Massive Attack a Quincy Jones, tutto il programma

Una icona della musica, non solo del jazz. Uno degli artisti afroamericani più influenti e rispettati. Un’autentica leggenda vivente. È Quincy Jones, al cui ottantacinquesimo compleanno Umbria Jazz dedica la serata inaugurale (13 luglio) all'arena Santa Giuliana. Sul palco dell'arena si alterneranno, presentati dallo stesso Jones, grandi artisti che in passato hanno lavorato con lui: la star della canzone americana Patti Austin, i virtuosi della vocalità jazz Take 6, la jazz singer Dee Dee Bridgewater, un grande della musica brasiliana, Ivan Lins, e, da Cuba, Alfredo Rodriguez e Pedrito Martinez. In più, ci sarà come ospite speciale Paolo Fresu.

Dietro a loro, con gli arrangiamenti originali di Quincy Jones, la Umbria Jazz Orchestra diretta da John Clayton con Nathan East & Harvey Mason.