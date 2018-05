Umbria Jazz 2018, l'annuncio: "Accordo con la Soprintendenza, il palco resta davanti al Duomo"

Non si muove. Il palco di Umbria Jazz in piazza IV Novembre? "Resta dove è sempre stato, è il simbo di Uj". L'accordo, spiega il vice presidente della Fondazione Umbria Jazz Stefano Mazzoni, "è arrivato ieri sera, in una riunione con la Soprintendenza". Niente spostamento, insomma. Il "main stage" del festival non si muove. E per quanto riguarda la sicurezza "sono in corso gli incontri con la Prefettura di Perugia e la Questura. C'è la volontà di rividere un po' la situazione dell'anno scorso".