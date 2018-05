Umbria Jazz 2018, gli altri concerti nei locali del centro e le jam session notturne: il programma

Un locale del centro storico, Umbrò, è tra le nuove sedi di Umbria Jazz. Da lunedì 16 a domenica 22 luglio, ogni giorno due concerti, alle ore 19 e alle ore 22. Un palco tutto dedicato alla musica brasiliana con l'alternanza di Anat Cohen & Marcello Gonçalves e di Yamandu Costa & Guto Wirtti.

ANAT COHEN & MARCELLO GONÇALVES

Anat Cohen, molto nota al pubblico di Umbria Jazz che ha potuto ascoltarla in numerose edizioni e in varie formule, è una clarinettista versatile e di grande talento. Marcello Gonçalves è un virtuoso della chitarra a 7 corde. Insieme formano un duo che, per la maestria di entrambi, rende qualsiasi altro strumento superfluo, come ha scritto Downbeat.

YAMANDU COSTA & GUTO WIRTTI

Il primo suona la chitarra a sette corde, il secondo è uno specialista del "baixolão" (chitarra-basso). Sono entrambi originari dal sud del Brasile, si conoscono da ragazzi e nelle loro composizioni denunciano una forte influenza della musica e in particolare dei balli sudamericani.