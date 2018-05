Umbria Jazz 2018, ospite a sorpresa: l'annuncio del nuovo big della musica al Santa Giuliana

Anche Noa ed il suo storico partner, il chitarrista e compositore Gil Dor, parteciperanno alla serata inaugurale di UJ 2018, il 13 luglio all'arena Santa Giuliana, dedicata all'ottantacinquesimo compleanno di Quincy Jones.

I due artisti israeliani, amatissimi in Italia, vanno ad unirsi alla prestigiosa line up del concerto che già comprende Patti Austin, Take 6, Dee Dee Bridgewater, Alfredo Rodriguez, Pedrito Martinez, Ivan Lins, Paolo Fresu, la UJ Orchestra diretta da John Clayton con Nathan East e Harvey Mason.

Umbria Jazz è felice di ospitare Noa, una delle più belle voci della scena musicale contemporanea ma anche artista che si è fortemente spesa sui temi della pace, dei diritti civili, dell'emancipazione delle donne, dell'amicizia tra i popoli e l'incontro delle culture. Noa e Gil Dor hanno tradotto in grande musica il loro impegno civile.