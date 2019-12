Umbria, temperature sottozero: le previsioni meteo per i prossimi giorni

Temperature sottozero in Umbria. A Cascia le centraline della Protezione Civile hanno registrato una temperatura minima di meno 5,5 gradi. Sempre nella zona dell'Appennino temperatura a meno 3,1 a Norcia e meno 2,2 gradi a Castelluccio. Termometro a zero a Foligno. A Isola Polvese, invece, registrati 14,5 gradi. Per quanto riguarda le città, il resoconto della ProCiv è questo: Perugia 4,7 gradi, Terni 3,1. A Gubbio registrati 4,2 gradi, 3,1 a Orvieto, 0,2 a Città di Castello e 1,1 a Spoleto.

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile dell'Umbria giovedì 5 dicembre "cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi prevalentemente medio-alte. Tendenza ad aumento anche della nuvolosità di tipo basso. Venti deboli-moderati da nord-est sul nord regione, in attenuazione. Deboli variabili o assenti altrove. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi".

Venerdì 6 dicembre "cielo molto nuvoloso o coperto con possibili brevi piogge sparse, localmente a carattere di rovescio nel pomeriggio-sera. Venti deboli da sud con rinforzi sui rilievi. Temperature minime in aumento, massime stazionarie".

Sabato 7 dicembre "nuvoloso con piogge sparse, più probabili sulle zone orientali e meridionali e fino alla prima parte della giornata. Venti deboli o localmente moderati da sud. Temperature minime in ulteriore aumento, massime stazionarie".