Frecce Tricolori, la delusione del sindaco Zuccarini: "Tutta Foligno vi aspettava..."

Mentre Perugia si è divisa tra l'entusiasmo e le polemiche per il passaggio delle Frecce Tricolori sui cieli del capoluogo, salutato da una grande folla e dal sindaco Andrea Romizi che ha risposto alle critiche affermando che si è svolto tutto nel rispetto delle misure anti Covid, a Foligno c'è grande rammarico per non aver potuto ammirare lo spettacolo offerto dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale in tour ieri (marrtedì 26 maggio) sopra l'Umbria.

Un rammarico espresso dal sindaco Luca Zuccarini sul proprio profilo Facebook attraverso una lettera ideale agli stessi aerei dell'Aeronautica Militare: "Care Frecce - scrive il primo cittadino folignate - grandissima è stata la delusione ed il dipiacere dei miei concittadini e mia personale ieri. La città di Foligno tutta vi aspettava trepidante a naso in su. Vi abbiamo visto arrivare da nord in formazione, maestosi e perfetti come sempre.....poi una virata..... e con essa è svanita la speranza di vedervi sopra le nostre case e piazze. Avevamo bisogno del vostro abbraccio Tricolore, confesso sarebbe stato di grande aiuto in questo triste momento, ma un destino o una mano improvvida vi ha tolto dai nostri sogni e dalle nostre speranze".

La delusione non cancella però l'ammirazione per l'amatissima Pattuglia: "Care Frecce queste mie parole non vogliono esprimere il minimo appunto, ma solo testimoniare l'immenso affetto e l'immensa gratitudine ed ammirazione che tutta l'Italia e la nostra Foligno ha per Voi che siete l'orgoglio d'Italia. Io so, ogni folignate sa, che Voi col vostro immenso e coraggioso cuore Foligno l'avreste voluta abbracciare, cosi come tutta l'Italia, se aveste potuto. Foligno vi aspetta, a presto Frecce sempre al vostro fianco!"