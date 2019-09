La scure di Facebook si abbatte anche sui due consiglieri comunali: "Puniti senza mai aver riversato odio"

La decisione dei vertici di facebook di cancellare tutte le pagine dei movimenti di destra, come Casapound e Forza Nuova, si è abbattuta anche su due consiglieri comunalie eletti dagli elettori di Todi, dove il movimento della tartaruga è in maggioranza e governa la città. Cancellati i profili ma anche le pagine "amministrative" collegate ad Andrea Nulli e Saverio Andreani. I diretti interessati parlano di censura dato che il "comportamento dei consiglieri è sempre stato corretto e rispettoso degli standard, non certo incitante all’odio o alla discriminazione razziale".

Un esempio di tutto questo starebbe nell'oscuramento di una pagina non politica come "Comune di Todi reparto manutenzioni". “Vorremmo sapere ad esempio - ha denunciat Nulli - cosa costituisca incitamento all’odio nella pagina oscurata “Comune di Todi reparto manutenzioni” nella quale facevo un resoconto fotografico delle opere compiute dalla nostra amministrazione comunale: questo dimostra come sia un atto volutamente politico e di censura”. “Ci chiediamo - conclude Andreani - come sia possibile che invece profili e pagine di sinistra siano liberi di riversare odio, insulti e minacce di morte senza nessuna censura, forse è il benvenuto del nuovo governo non eletto a chi la pensa diversamente?”.