In vacanza al mare con i bus: i collegamenti con le spiagge. Linee speciali anche in Umbria

Nuovi collegamenti interni all'Umbria e per le spiagge. BusItalia vara una nuova offerta per gli umbri e per i turisti in visita alle bellezze del Cuore Verde d'Italia. Ecco tutte le novità.

Hanno preso il via il 23 giugno i collegamenti di Busitalia tra le città umbre e le mete turistiche dell’Adriatico e del Tirreno, con linee dedicate a chi intende recarsi sulle spiagge anche per un giorno o un fine settimana. I collegamenti sono attivi i giorni di sabato e festivi fino al 2 settembre.

Da Perugia sarà possibile raggiungere le coste marchigiane e con due linee dirette, rispettivamente, verso Fano, Marotta e Senigallia e verso Civitanova, Porto Sant’Elpidio, Lido di Fermo e Porto San Giorgio. Quest’ultima linea, in coincidenza a Foligno con i servizi ferroviari Trenitalia provenienti da Roma, permette inoltre di raggiungere il Parco Regionale di Colfiorito con trasporto di biciclette, dando la possibilità agli appassionati delle due ruote di scoprire pedalando uno degli angoli dell’Umbria più suggestivi e interessanti dal punto di vista naturalistico.

Nei giorni di sabato e festivi il Mare Tirreno può essere raggiunto da Terni, grazie ai collegamenti con Montalto di Castro e Tarquinia, mentre nei giorni festivi è attivo il collegamento da Città della Pieve, Fabro e Orvieto con Montalto Marina.

Il viaggio può essere prenotato, in base alla linea prescelta, presso le Biglietterie dei Bus Terminal di Perugia (075 9637894) e Terni (0744 492741/42), presso la Biglietteria di monte della Funicolare di Orvieto (075 9637728) o presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico di Perugia e Terni (075 9637637 – 0744 492703).

Da Terni è inoltre possibile raggiungere Terme dei Papi di Viterbo, mentre da Spoleto sono attivi i collegamenti con Monteluco.

Gli orari di tutti i servizi sono disponibili sul sito www.fsbusitalia.it e presso le biglietterie aziendali.