Umbria che eccelle, Franco Cotana e il suo gruppo alla Quinta conferenza internazionale su calore e inquinamento

Contro il riscaldamento e l’inquinamento, congresso a Hyderabad, in India. Primo giorno di lavoro del gruppo perugino, diretto da Franco Cotana, alla Quinta Conferenza Internazionale sulle Contromisure alle Isole Urbane di Calore.

La conferenza è dedicata alla scienza, all’ingegneria e alle politiche pubbliche per contribuire ad alleviare l’eccesso di calore e l'inquinamento atmosferico delle estati nelle città calde.

Quali i progetti facenti capo al gruppo perugino.

Innanzi tutto, la valutazione dei cambiamenti climatici su scala locale per la conservazione dei siti del patrimonio culturale e la loro resilienza. Portato il caso di studio della città medievale di Gubbio in Italia (Anna Laura Pisello)

Non meno significativa la relazione sul Processo decisionale informato sul clima per la progettazione urbana: valutazione dell'impatto della morfologia urbana sull'isola di calore urbano (Gloria Pignatta, ex alunna dell’Inviato Cittadino, che lo rivendica con orgoglio).

Quindi, l’Efficacia delle strategie di mitigazione UHI per il miglioramento del comfort termico all’aperto (Ilaria Pigliautile).

Una bella riflessione sui Materiali per tende e tende da sole esterne, come soluzione per migliorare il comfort termico e mitigare l’isola di calore urbano (Andrea Nicolini)

Infine, Valutazione sperimentale del miglioramento del comfort termico, grazie a soluzioni innovative per le strutture tensili (Federico Rossi).

Coordinatore del Progetto, il nostro Franco Cotana. Onore e lodi per la sua attività didattica e scientifica presso lo Studium perusinum. E apprezzamento per la scuola che è riuscito a fondare.