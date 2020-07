Umbria, il calendario scolastico 2020-2021: le date di inizio e fine, tutti i ponti e le festività

Via il 14 settembre, chiusura il 9 giugno. La giunta della Regione Umbria approva il calendario scolastico 2020-2021. A Perugia duecentocinque giorni sui banchi, diciotto quelli di stop. Il primo lunedì 2 novembre, poi il 7 dicembre a ridosso dell’Immacolata. Si passa poi a quelli relativi al Natale da mercoledì 23 dicembre a martedì 5 gennaio 2021. Altre quattro giornate extra in corrispondenza della Pasqua, inserite nel periodo corrispondente da giovedì 1 a martedì 6 aprile. Infine lunedì 31 e martedì 1 giugno 2021 in prossimità della festa della Repubblica.

Le festività invece riguarderanno ‘Tutti i Santi’ (domenica 1 novembre); l’Immacolata (martedì 8 dicembre); Natale e Santo Stefano (rispettivamente venerdì 25 e sabato 26 dicembre); Capodanno (venerdì 1 gennaio); Epifania (mercoledì 6 gennaio 2021); San Costanzo (29 gennaio): Pasqua e Pasquetta (domenica 4 e lunedì 5 aprile 2021), la Festa della Liberazione (domenica 25 aprile 2021); la Festa del Lavoro (sabato 1 maggio); la Festa della Repubblica (mercoledì 2 giugno 2021).