Umbria, l'asta della Provincia: Ape Piaggio a prezzi stracciati, si parte da cinque euro

Una curiosa iniziativa della provincia di Terni. A seguito di un avviso di vendita emesso nei giorni scorsi, sono a disposizione quattordici motocarri a cassone ribaltabile, immatricolati tra il 1980 e il 1999.



Il costo è piuttosto irrisorio e varia a seconda del mezzo proposto: si parte da un minimo di 5 euro per un veicolo del 1988 ad un massimo di 50 per cinque del 1999 più uno del 1989.



Come riporta l’avviso è possibile presentare l’offerta, pari od in aumento rispetto alla base d’asta, fino alle 13 del prossimo 8 luglio. Alle 10 del giorno successivo verranno aperte le buste in seduta pubblica.