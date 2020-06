Meteo, allerta della Protezione Civile dell'Umbria: le previsioni

Allerta meteo di livello giallo per rischio temporali della Protezione Civile dell'Umbria per giovedì 4 giugno. Secondo le previsioni pubblicate del Centro funzionale della Regione Umbria giovedì 4 giungo "cielo nuvoloso con possibili precipitazioni a carattere sparso e intermittente; in serata-nottata peggioramento con cielo coperto e possibilità di temporali anche forti. Venti sostenuti meridionali e temperature massime in calo".

Venerdì 5 giugno, secondo le previsioni della Protezione Civile, "temporali diffusi nottetempo in esaurimento nel primo mattino; successivamente tendenza al miglioramento con tuttavia la possibilità di piovaschi sparsi; rasserenamento in serata. Venti deboli sud occidentali e temperature stazionarie".