Maltempo, ancora temporali: allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria, le previsioni

Allerta meteo gialla della Protezione Civile dell'Umbria. Il Centro funzionale della Regione Umbria ha diramato un bollettino di criticità per la giornata di lunedì 23 settembre in tutte le zone della regione per rischio temporali e rischio idrogeologico.

Meteo, le previsioni

Secondo le previsioni della Protezione Civile il 23 settembre "cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni più frequenti nelle ore pomeridiane, anche a carattere di rovescio o temporale. Venti deboli meridionali e temperature minime in aumento, massime in calo".

Martedì 24 settembre, invece, "cielo poco nuvoloso con locali banchi di nebbia nelle prime ore del mattino. Temporaneo aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli da ovest, nord-ovest e temperature minime in calo, massime in aumento".

Secondo l'ultimo aggiornamento Facebook del sito specializzato Umbria Meteo la giornata del 23 settembre "inizia con ancora molte nubi ed anche qualche nebbia, oltre a temperature miti, minime superioria alle medie del periodo. Nel corso della mattinata comunque tornerà a peggiorare a causa del transito proprio sopra le nostre teste di un centro depressionario sia in quota che a livello del mare. Soprattutto nel pomeriggio odierno quindi avremo molte nubi con frequenti rovesci e temporali, in qualche caso anche intenso ma non duraturi come quelli di ieri sera".

Martedì 24 settembre, spiega ancora Umbria Meteo, "torna il sole". Mercoledì 25 settembre, invece, "transiterà sull'Italia una nuova debole perturbazione nord atlantica".