Meteo, allerta arancione anche domani: le previsioni della Protezione Civile

Allerta arancione della Protezione Civile dell'Umbria anche per domani, mercoledì 23 gennaio, per "rischio neve" e "rischio idrogeologico". Il centro funzionale della Protezione Civile dell'Umbria, sul suo sito, ha diramato un nuovo bollettino di criticità.

Secondo le previsioni della Prociv oggi (martedì 22 gennaio) "cielo nuvoloso con precipitazioni su gran parte del territorio. Quota neve intorno ai 500 metri in calo nel corso del pomeriggio e in serata fino ai 200-300 metri (fondovalle)". Per domani, mercoledì 23 gennaio, cielo "nuvoloso con possibilità di precipitazioni, nevose oltre i 500-600 metri, temperature in aumento".

Giovedì 24 gennaio, invece, cielo "nuvoloso con precipitazioni sulle zone appenniniche. Quota neve intorno ai 700 metri".

Intanto, per domani, alcuni Comuni dell'Umbria hanno optato per la chisura delle scuole. Qui l'elenco completo.