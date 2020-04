Umbria pensioni a domicilio. Lo Spi Cgil: "Ottima iniziativa, in tanti erano preoccupati"

Anche le pensionate e i pensionati umbri over75 potranno ricevere i soldi della pensione direttamente a casa. Una novità importante, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione anziana, gli over75, che ritirano solitamente la pensione in contanti alle Poste, e che, in questa fase di emergenza, non potrebbero altrimenti riscuotere l’assegno, se non recandosi appunto di persona presso gli uffici postali, con tutti i rischi connessi. Questa possibilità, è frutto di un accordo tra Poste Italiane e i Carabinieri: “Abbiamo avuto in questo periodomolte sollecitazioni da parte dei nostri iscritti che avevano questa difficoltà - afferma Maria Rita Paggio, segretaria generale dello Spi Cgil dell’Umbria - Per questo salutiamo con soddisfazione questo accordo ed invitiamo tutte le pensionate e i pensionati over75, che non hanno strumenti alternativi, a chiamare il numero verde 800556670 destinato a questo importante servizio”.

