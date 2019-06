Perugia e Marsciano, nuovi lavori Umbra Acque: rubinetti a secco per sei ore, la mappa delle vie e gli orari

Rubinetti a secco per sei ore. Nuovi lavori Umbra Acque a Perugia e Marsciano. Ecco la mappa delle vie e gli orari di stop. Come informa l'azienda, con una nota ufficiale, "martedì 2 luglio, dalle 9 alle 15, verrà sospesa l’erogazione idrica nella zona della frazione di Civitella Benazzone". Niente acqua in strada di Civitella Benazzone, nel centro di Civitella Benazzone e in strada di Compagnano.