Lavori di Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco: la mappa delle vie e gli orari

Lavori di Umbra Acque a Perugia. A renderlo noto è la struttura di gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli ambiti territoriali integrati n. 1 e 2 dell’Umbria. Dalle ore 23.00 di giovedì 7 marzo alle ore 6.00 di venerdì 8 marzo, a causa di interventi di manutenzione straordinaria programmata sulle condotte idriche, potrebbero verificarsi interruzioni dell’erogazione idrica o cali di pressione nelle seguenti vie del Comune di Perugia: via Guido Pompili e limitrofe; via Cialdini e limitrofe; via Madonna del Riccio e limitrofe; via Cesare Caporali e limitrofe; via della Viola e limitrofe; via Annibale Vecchi e limitrofe; via Piaggia della Torre e limitrofe; via Innamorati e limitrofe; via Zefferino Faina e limitrofe; corso Garibaldi e limitrofe.

Umbra Acque ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.