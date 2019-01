Nuovi lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco: la mappa delle vie e gli orari

Nuovi lavori Umbra Acque a Perugia. Dalle 22 di giovedì 10 gennaio alle 6 di venerdì 11 gennaio stop all'erogazione di acqua per "interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria".

La mappa delle vie interessate dallo stop: Via del Fiordaliso, Via della Giunchiglia, Via del Giaggiolo, Via della Primula, Via della Pervinca, Via Colle del Vento, Zona Oliveto, Strada San Galigano, Strada Santa Lucia (da strada San Galigano Rimbocchi a Via della Lana e Via del Cashmere), Via del Filato, Via del Cotone, Via Sonnino, Via Quintino Sella e limitrofe, Via Tittoni, Via Ricasoli, Via Prinetti, Via del Legnatico, Strada San Marco-Cenerente.

Avverte Umbra Acque: "Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l'acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l'inconveniente. L'Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il propri ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800.250.445".