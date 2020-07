Umbra Acque riapre altre fontanelle pubbliche: la mappa

Umbra Acque riapre altre Case dell'Acqua dopo l'emergenza coronavirus. Mercoledì 22 luglio saranno riattivate quelle di Colombella (Perugia), Parlesca (Perugia), San Martino in Campo (Perugia), Via Ponchielli (Corciano), Mantignana (Corciano), Pontenuovo (Torgiano).

Lunedì 20 luglio sono state riattivate quelle di Via F.lli Rosselli (Castiglione del Lago), Piazzale S. Agostino (Città della Pieve), Pietrafitta (Piegaro), Tavernelle (Panicale).

Martedì 21 luglio riattivate quelle di Via A. Pompili (Passignano sul Trasimeno), Piazza G. Pascoli (Tuoro), Via B. Ubaldi (Gubbio), Piazza Federico II di Svevia (Gualdo Tadino), Piazza F.lli Severini (Sigillo), Osteria del Gatto (Fossato di Vico), Via Castellana (Valfabbrica).