Lavori Umbra Acque a Passignano e Deruta, rubinetti a secco per ore: la mappa delle vie e gli orari

Nuovi lavori Umbra Acque a Passignano sul Trasimeno e Deruta. Rubinetti a secco per ore. Ecco la mappa delle vie e gli orari.

Dalle 22 del 13 novembre alle 8 del 14 novembre, come informa Umbra Acque in una nota, verrà interrotta l'erogazione idrica a Deruta e lungo la Strada Tiberina Sud, dall'Hotel Melody sino all'incrocio di Pontenuovo.

Dalle 8 alle 15 di giovedì 14 novembre, "a causa di interventi programmati ed indifferibili sulle condotte idriche", interruzioni del servizio in località San Donato del Comune di Passignano sul Trasimeno.

Ancora Umbra Acque: "Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445".